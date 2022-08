DEZ-Kreuzung: Jahrelang bekannter Unfallschwerpunkt soll endlich entschÃ¤rft werden

Ferienausschuss DEZ-Kreuzung: Jahrelang bekannter Unfallschwerpunkt soll endlich entschärft werden

Spätestens seit 2018 gilt die Kreuzung am DEZ als Unfallschwerpunkt. Nun gibt es Pläne, diesen zu entschärfen. Doch dafür müssen Rad- und Fußwege verkleinert werden.

58 Leichtverletzte, sechs Schwerverletzte und ein Toter (am 20. November 2017) – so sieht die Unfallbilanz rund um die Kreuzung Nordgaustraße/Walhalla-Allee/Frankenstraße aus, das die Polizei in den Jahren 2016 und 2018 dokumentiert hat. Und spätestens, seitdem der Stadt Regensburg im März 2020 eine flankierende Auswertung der Münchner Verkehrsplaner gevas humberg & partner vorgelegt wurde, ist auch gutachterlich belegt, dass es sich um eine „Unfallhäufungsstelle“ handelt.

So steht es in der Vorlage, über die der Ferienausschuss des Stadtrats am kommenden Donnerstag diskutieren muss (die Beschlussvorlage mit Gutachten als PDF). Doch die hochtrabenden Pläne, den Verkehrsknotenpunkt am DEZ durch Untertunnelung kreuzungsfrei zu bekommen, bleiben weiterhin nur ein frommer Wunsch.

Kreuzungsfreier DEZ-Knotenpunkt erstmal verschoben

Vor allem FDP und CSU ist dieses Projekt in der aktuellen Regierungsperiode besonders wichtig, das auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde. Doch vorerst, das ist bereits seit Juli klar, wird in diese Richtung nichts passieren.

Damals hatte der Stadtrat gegen die Stimmen von Grünen, Brücke und Irmgard Freihoffer (Linke) beschlossen, zunächst eine großräumige Verkehrsuntersuchung in Auftrag zu geben. Hintergrund sind die nach wie vor laufenden Planungen für die Stadtbahntrasse, die bei der Umplanung der DEZ-Kreuzung miteinbezogen werden sollen.

Leistungsfähigkeit für Autos ausreichend?

„Die Leistungsfähigkeit des vorhandenen Straßenbestandes ist für den Motorisierten Individualverkehr (MIV) in Relation mit den benachbarten Knotenpunkten in der Frankenstraße, Walhalla-Allee usw. derzeit ausreichend“, hieß es im damaligen Beschluss, dem bereits die Untersuchung der Münchner Verkehrsplaner beilag. Und betrachtet man deren Auswertung genauer, klingt „ausreichend“ stellenweise etwas beschönigend.

An vier von fünf Kontenpunkten rund um das Donaueinkaufszentrum ist laut dem Gutachten von „beträchtlichen“ bzw. „langen“ Wartezeiten die Rede. Es trete „häufig“ bzw. „in den meisten Fällen“ ein Rückstau auf – mit Auswirkungen auf andere Verkehrsknoten.

Umbau erst nach Stadtbahn-Untersuchung

Dennoch soll nun ein neuerliches Gutachten unter Einbeziehung der Stadtbahn abgewartet werden, die – so der momentane Plan – von der Nibelungenbrücke über die Nordgau- Richtung Isarstraße fahren soll. „Derzeit laufen die Vorplanungen zur Konkretisierung der Trassen“, heißt es in der Vorlage für den Ferienausschuss. „Ein vorgezogener, aufwendiger Umbau der Kreuzung ist daher nicht sinnvoll. Die zukünftigen Planungen und der Ausbau der Stadtbahn dürfen nicht negativ beeinflusst werden.“

Um zumindest den Unfallschwerpunkt weiter zu entschärfen – in der Vergangenheit wurden Fahrradspuren rot eingefärbt und Hinweisschilder aufgestellt, um zumindest die Unfälle zwischen Rechtsabbiegern mit Radfahrern zu reduzieren – schlägt Planungsreferentin Christine Schimpfermann nun vor, ein paar kleinere Umbauten vorzunehmen.

Getrennte Ampelphasen, zusätzliche Autospuren

Der Plan: Einerseits sollen getrennte Ampelphasen für Rad- und Fußgängerverkehr auf der einen und den Pkw-Abbiegeverkehr auf der anderen Seite eingerichtet werden. Andererseits soll es zusätzliche Abbiegespuren für Pkw und Lkw geben, um weiterhin die Leistungsfähigkeit der Kreuzung zu gewährleisten.

Die zusätzlichen Flächen dafür gehen vor allem auf Kosten der Fuß- und Radwege, die dafür verkleinert werden sollen. „Positive Effekte“ würden sich dadurch ergeben, steht in der Vorlage. Der Platz zur „Reduzierung der Furtbreite für Fußgänger und Radfahrer“ sei vorhanden.

Stadt ist zum Handeln verpflichtet

Der vorgeschlagene Umbau werde „die gesicherte Führung der Radfahrer an allen Quadranten unter Beibehaltung der Leistungsfähigkeit des MIV auf bestehendem Niveau“ gewährleisten, so Schimpfermanns Prognose. Doch dass dies nicht im Vordergrund steht, wird aus der Vorlage ebenfalls deutlich. So oder so seien nämlich „die Belange der Verkehrssicherheit, vor allem im Hinblick auf Fußgänger und Radfahrer (…) sogar vorrangig gegenüber der Leistungsfähigkeit anzusehen“, heißt es abschließend.

Ohnehin ist die Stadt als Baulastträger für die dortigen Straßen rechtlich verpflichtet, etwas gegen die Unfallhäufigkeitsstelle zu unternehmen, die seit mindestens 2018 bekannt ist. Sollte der Ferienausschuss zustimmen, soll „zeitnah“ eine detaillierte Entwurfsplanung erarbeitet werden.

