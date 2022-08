Planungsreferentin: Freie Wähler-Chef will Posten ausschreiben

Planungsreferentin Christine Schimpfermann gilt nicht nur innerhalb der Koalition als umstritten. Wird sie – wie bislang üblich – ohne eine tatsächliche Wahl einfach sang- und klanglos für weitere sechs Jahre verlängert? Während andere sich noch bedeckt halten, fordert Günther Riepl eine Ausschreibung des Postens.

Bleibt sie oder bleibt sie nicht? Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur die Rathauskoalition, sondern auch Planer, Architekten und Bauherren in Regensburg. Die Rede ist von Christine Schimpfermann. Vor 17 Jahren wurde sie zur Planungs- und Baureferentin in Regensburg gewählt – und im Oktober nächstes Jahr stünde turnusgemäß ihre Neuwahl an.

Manchem Referenten war es egal, wer unter ihm als OB diente…

Neben dem Wirtschafts-, Finanz- und Wissenschaftsreferenten, gerne „Superminister“ genannt, und dem Personalreferenten ist der Posten der Planungsreferentin mit die einflussreichste Position innerhalb der Regensburger Stadtverwaltung.

Von einem von Schimpfermanns Vorgängern, Dr. Günter Stöberl, der dieses Amt unter Friedrich Viehbacher, Christa Meier und bis 2004 unter Hans Schaidinger inne hatte, ist der Satz überliefert, dass es ihm egal wäre, wer unter ihm Oberbürgermeister sei.

Insbesondere auch in der politischen Verantwortung eines Planungsreferenten oder einer Planungsreferentin liegt es, die Gesamtstadt im Auge zu behalten, sei es bei der Verkehrsplanung, dem Sinn oder Unsinn von Großprojekten und der Veränderung und Weiterentwicklung von Stadtteilen. Tatsächlich haben Referenten das Recht, eigene Vorlagen in den Stadtrat einzubringen und zur Abstimmung zu stellen.

Bisher: Erbhof statt echte Wahl

Als berufsmäßige Stadträte sind Referenten weit mehr als nur ausführendes Organ. Zu den zentralen Aufgaben einer Planungsreferentin gehört es, Vorstellungen für eine künftige Stadtentwicklung zu entwerfen.

Angesichts von so viel Einfluss hat der Stadtrat denn auch alle sechs Jahre die Möglichkeit, die Leistung eines jeden Referenten zu überprüfen und ihn im Amt zu bestätigen – oder eben nicht. Zumindest theoretisch. Denn tatsächlich haben Referentenposten in Regensburg den Charakter von Erbhöfen.

Es scheint eine unausgesprochene Jobgarantie zu geben, für die auch, siehe den früheren Kulturreferenten Klemens Unger, auch mal Stadträte vom Krankenbett ins Plenum geholt werden, um diese zu gewährleisten. Und auch in jüngerer Vergangenheit gab es schon Referenten, deren Amtszeit nicht um die vollen sechs Jahre, sondern nur um jene Zeit verlängert wurde, die zum Bezug der vollen Pension notwendig war. Unger, der zuletzt aus diesem Grund um nur noch zwei Jahre verlängert wurde, ist hier kein Einzelfall.

Schon 2017 war Schimpfermanns Wiederwahl umstritten

Schimpfermann ist, mit knapp 60 Jahren, noch im besten Alter, um für eine weitere, die vierte Amtszeit gewählt zu werden. Doch es ist kein Geheimnis, dass sie innerhalb des Stadtrats und auch der Koalition äußerst umstritten ist.

Schon im Vorfeld ihrer letzten Wiederwahl 2017 und unter dem Eindruck der Korruptionsaffäre hatte sich eine seltene Allianz aus Linken, ÖDP und CSU gebildet und für eine Ausschreibung des Postens, eine tatsächliche Wahl, plädiert anstatt der üblichen turnusgemäßen Verlängerung.

Damals schmetterte die „Bunte Koalition“ unter Führung von Interims-Stadtoberhaupt Gertrud Maltz-Schwarzfischer dieses Ansinnen ab. Weder Schimpfermann noch der damalige Wirtschaftsreferent mussten sich einer solchen Wahl stellen.

Es brauche „Kontinuität“ und „geordnete Bahnen“ ließ Maltz-Schwarzfischer verlauten – und so wurde Schimpfermann um weitere sechs, Daminger für zwei Jahre im Amt bestätigt (und mit 63 in den Ruhestand verabschiedet).

Freie Wähler-Chef will echten Wettbewerb

Dazu, ob sie sich erneut für den Posten bewerben wolle, hält Schimpfermann sich bedeckt. „Sie haben sicher Verständnis dafür, dass ich dieses Thema zunächst mit der Oberbürgermeisterin abstimme“, teilt sie unserer Redaktion auf Anfrage mit. Doch innerhalb der Koalition, wo die CSU mittlerweile mitregiert, gilt es alles andere als ausgemacht, die Planungsreferentin ein weiteres Mal sang- und klanglos im Amt zu bestätigen.

Öffentlich positioniert sich lediglich Günther Riepl, Fraktionschef der Freien Wähler. Er plädiert für eine Ausschreibung der Stelle. „Der Stadtrat hat dann die Auswahl, um die beste Bewerbung abzuwägen.“ Thomas Burger, SPD, spricht hingegen zwar von einer „klaren Position“, die er zu dem Thema habe. „Ich werde mich aber grundsätzlich diesbezüglich nicht öffentlich äußern, bevor es innerhalb der Koalition eine finale Abstimmung zum weiteren Vorgehen gibt.“ Doch diese finale Abstimmung scheint noch nicht abgeschlossen zu sein.

„Starke Tendenz“ in der CSU-Fraktion

Jürgen Eberwein, dessen CSU-Fraktion 2017 sich noch klar für eine Ausschreibung der Stelle plädiert hatte, sieht „eine starke Tendenz der CSU-Fraktion in eine Richtung“, die er nicht verraten will.

Jedoch sind andere Fraktionsmitglieder weitaus freimütiger, wenn man ihnen Anonymität zusichert. „Mit mir ist eine Verlängerung von Christine Schimpfermann nicht zu machen“, hört man da mehrfach.

Allerdings beginnt langsam die Uhr zu ticken. Eberwein spricht von einem Vorlauf von einem Jahr, den es brauche, sollte man sich für eine tatsächliche Wahl entscheiden.

Die Zeit drängt

Zunächst die Ausschreibung eines solch herausgehobenen Postens mit der Einhaltung von Fristen, eine Auswahl geeigneter Kandidaten anhand der Bewerbungsunterlagen, die Zusammenstellung einer Findungskommission, bei der erste Vorgespräche geführt werden, die Auswahl der Kandidatinnen für den Stadtrat und schließlich die Wahl, die den Betreffenden genügend Vorlauf bieten muss, um einen eventuell notwendigen Umzug nach Regensburg über die Bühne zu bringen.

Fest steht: Spätestens im Oktober muss die Koalition Nägel mit Köpfen machen – und der umstrittenen Planungsreferentin entweder ihre Weiterbeschäftigung an dieser Stelle zusichern – oder sich für eine Ausschreibung entscheiden, was de facto einer Abberufung Schimpfermanns gleichkäme.