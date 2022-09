Solarverbot im Welterbe aufgeweicht: Kritik an aktionistischer „Feigenblattpolitik“

Die Heimatpfleger von Land, Bezirk und Stadt üben den Schulterschluss: Die Streichung des Verbots für Solaranlagen in der Regensburger Altstadt sei nicht durchdachter und unnötiger Aktionismus. Stadtheimatpfleger Waldherr befürchtet eine Klageflut.

Professor Gerhard Waldherr ist ein höflicher Mann. Deshalb legt der frisch gewählte Stadtheimatpfleger der Stadt Regensburg am Montagvormittag auch Wert darauf, dass es nicht seine Absicht sei, hier irgendjemandem auf die Füße zu treten. Aber eine Verpflichtung, sich zu äußern, sehe er schon, sagt Waldherr, wenn der Stadtrat „voreilig und ohne weiteres konstruktives Vorgehen“ das Verbot für Solaranlagen in der Altstadt aus der Altstadtschutzsatzung streiche.

„Hier wurde der zweite Schritt vor dem ersten gemacht.“

Schließlich hätte es diese Satzung bereits heute hergegeben, Abweichungen von diesem Verbot zuzulassen, wenn, so steht es dort in §14, „der historische Charakter, die architektonische Besonderheit und die städtebauliche Bedeutung des Gebäudes, des Straßen- oder Platzbildes und des Altstadtgefüges erhalten bleiben“. Die Notwendigkeit, den entsprechenden Passus zu streichen, sei nicht notwendig gewesen, schlussfolgert Waldherr.

Jetzt aber – mit der ersatzlosen Streichung des Verbots – werde ohne Not eine Flanke geöffnet, die nur mehr mit größten Anstrengungen geschützt werden könne. „Der Verlust an Denkmalsubstanz und die Flut an Klagen werden in einem kaum mehr zu bändigendem Maß zunehmen“, befürchtet der Stadtheimatpfleger. „Hier wurde der zweite Schritt vor dem ersten gemacht.“ Das sei „Feigenblattpolitik“.

Mit dem Heimatpfleger sprach im Vorfeld niemand

Von der Entscheidung, die der Planungsausschuss vergangenen Dienstag nach einem Antrag der Regierungskoalition gefasst hat – mit einer Gegenstimme – wurde Waldherr völlig überrascht, ebenso wie seine Kollegen auf Bezirks- und Landesebene. Denn mit ihm als Stadtheimatpfleger hat niemand gesprochen.

Zwar ist im Bayerischen Denkmalschutzgesetz vorgesehen, dass bei solchen Angelegenheiten auch den Heimatpflegern „rechtzeitig Gelegenheit zur Äußerung zu geben“ ist, aber was dem Land Bayern recht ist, muss der Stadt Regensburg offenbar noch lange nicht billig sein.

Stadträte verwundert über „Schnellschuss“ der Koalition

Im Planungsausschuss herrschte am Dienstag nahezu einhellige Zustimmung zur Streichung des Verbots. Zwar zeigten sich Grüne, Brücke und Irmgard Freihoffer (Linke) von diesem „Schnellschuss“ überrascht. Und Stadtrat Hans Teufl (Grüne), selbst Architekt, mahnte an, dass man der Verwaltung genaue Regeln zur Prüfung der Zulässigkeit von Solaranlagen in der Altstadt an die Hand geben müsse. Aber im Grunde sehen dann doch alle ein richtiges Symbol in dieser Entscheidung und stimmen nach knapp einstündiger Debatte zu – mit Ausnahme von Benedikt Suttner (ÖDP).

Er sei zwar nicht per se dagegen, auch in der Altstadt Solaranlagen zuzulassen, so Suttner. Aber so einen Prozess solle man doch besser gemeinsam gehen – zusammen mit dem Welterbesteuerungskomitee, mit ICOMOS und mit zivilgesellschaftlichen Akteuren wie etwa den Altstadtfreunden oder dem Arbeitskreis Kultur.

Suttner fehlt der Blick aufs große Ganze

Auch sei er verwundert, warum es gerade mit den Dächern in der Altstadt so eilig sei, die gerade einmal zwei Prozent des Regensburger Gebäudebestands ausmacht, während man sich gleichzeitig gegen strengere Regeln in Bebauungsplänen sperre und es nach wie vor keine Solarpflicht für Gewerbebauten gebe oder den Ansatz, Parkplätze mit Photovoltaik zu überdachen.

„Es gibt keine Kosten-Wirkungs-Analyse für die Nutzung von Solarenergie in der Altstadt“, kritisiert Suttner. Er sehe keinen Ansatz, das Thema in größeren Dimensionen bei der Stadtplanung zu denken. Stattdessen sende dieser Antrag der Koalition das Signal, dass es jetzt vor allem um die Altstadt gehen und nicht ums große Ganze.

Für Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer geht Suttner mit diesem Ansatz viel zu weit. „Diese Punkte gehören nicht in diese Debatte“, lässt sie den ÖDP-Stadtrat wissen. Es gehe jetzt nur darum, Solaranlagen nicht mehr grundsätzlich zu verbieten und deren Prüfung im Einzelfall zu ermöglichen. Deshalb werde jetzt nicht die ganze Altstadt mit Photvoltaik zugepflastert. Und wegen diesem einen Punkt müsse man dann auch nicht die „Gesamtdebatte“ um die Nutzung von Solarenergie und Erneuerbare in Regensburg aufleben lassen.

Heimatpfleger: Erstmal um andere Flächen kümmern

Bei den Heimatpflegern, die sich am Montag zum Pressetermin auf den Haidplatz getroffen haben, trifft Suttners einsame Gegenstimme hingegen auf offene Ohren. Dr. Rudolf Neumaier, Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, kritisiert den Aktionismus, der der Regensburger Entscheidung zugrunde liege. Nein, man wende sich nicht grundsätzlich gegen die Nutzung von Erneuerbaren, auch nicht in denkmalgeschützten Bereichen, stellt er heraus. Denkmalpflege und Klimaschutz dürften auch nicht gegeneinander ausgespielt werden.

„Aber ich bitte dringend darum, zu schauen, ob sich Strom nicht erst mal an anderen Stellen genauso gut erzeugen ließen. Und zwar an solchen, die weniger sensibel sind.“ Und wenn man das alles umgesetzt habe, gebe es vermutlich technisch weitaus denkmalverträglichere Möglichkeiten, zur Nutzung von Erneuerbaren im denkmalgeschützten Bereich.

Alleinstellungsmerkmal leichtfertig gefährdet

Schulen, Bäder, Sporthallen, Busgaragen oder das aktuell entstehende Museumsdepot in Burgweinting nennt Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl als Beispiele. Aber auch Freistaat und Bund seien gefordert – etwa an Uni und OTH oder an den Lärmschutzwänden entlang der Autobahn.

Die Dachlandschaft der Regensburger Altstadt sei etwas Einzigartiges, mit dem bei Regensburgern und Touristen geworben werde, so Appl, während er eine Broschüre der „Faszination Altstadt“ aufblättert, in der just diese Dachlandschaft als zentrales Foto im Mittelteil abgebildet ist. Das Regensburger Herbstsymposium im vergangenen Jahr, das weit über Stadt und Region wahrgenommen werde, habe diese Dachlandschaft zum Thema gehabt. Und dieses Alleinstellungsmerkmal werde nun leichtfertig gefährdet.

Denkmäler verschandeln aus schlechtem Gewissen?

Neumaier erscheint die „aktionistische Entscheidung“ der Stadt Regensburg, ebenso wie die derzeit diskutierte Änderung des bayerischen Denkmalschutzgesetzes wie ein Versuch, das eigene Gewissen zu beruhigen, nach dem Motto: „Wir tun uns schwer, die Klimaziele zu erreichen. Dann will man zumindest zeigen, dass man sogar die allerliebsten Denkmäler verschandelt, um den Klimawandel aufzuhalten.“

Er hoffe zumindest, dass die Landespolitik bei der Neufassung des Denkmalschutzgesetzes „nicht so kurzsichtig“ handle wie die Entscheidungsträger in Regensburg.

Stadtheimatpfleger: „Welterbe ist nicht nur Label, sondern auch Verpflichtung“

Stadtheimatpfleger Waldherr appelliert nun an den Regensburger Stadtrat, noch einmal umzudenken. Man könne den Eigentümern von Altstadtimmobilien oder auch Mietern in der Altstadt andere Möglichkeiten geben, um auf regenerative Energien zu setzen – etwa Beteiligungsmöglichkeiten an genossenschaftlich organisierten Solarfeldern oder Windparks.

Und was die Altstadt betreffe, deretwegen Regensburg den Titel Weltkulturerbe trage, sei dieser Titel eben nicht nur ein Label oder ein Instrument zum Steigern der Immobilienpreise, sondern auch die „Verpflichtung zum Erhalt und Schutz der nichtwiederbringbaren historischen Substanz“.