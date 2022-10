Stadtbahn: Die Nervosität und Kritik im Stadtrat wächst

Die Bürgerproteste gegen das Stadtbahn-Projekt kommen langsam, aber sicher im Stadtrat an. Kommunikation und Informationsfluss werden bemängelt – und die CSU testet weiter aus, wie weit sie von der Koalitionslinie abweichen kann.

Ist das Kind „Stadtbahn für Regensburg“ schon in den Brunnen gefallen? Das zumindest ist die Einschätzung von Joachim Wolbergs am Mittwoch bei der Sitzung des Stadtbahnausschusses. Zwei Punkte sind es, die den Fraktionschef der Brücke zu dieser Überzeugung kommen lassen.

Wolbergs: „Wenn Sie so vorgehen, dann sind Sie schon im Graben.“

Einerseits würden die Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich beschäftigen würden bislang nicht beantwortet, nämlich: „Was kostet es? Wie ist die Trassenführung? Und welchen Nutzen habe ich davon?“ Stattdessen würden Teilfragen zum Design beantwortet und es gebe „parzellierte Bürgerbefragungen“ in einzelnen Stadtteilen. „Wenn Sie so vorgehen, dann sind Sie schon im Graben“, prophezeit er der Koalition.

Andererseits, so Wolbergs, könne so ein Projekt nur erfolgreich sein, „wenn die regierende Politik es mit Leidenschaft mitträgt“. Das sei aber nicht der Fall. Schließlich sehe man doch, wie die CSU, als größtes Mitglied der Koalition, immer mehr von der Fahne gehe. „Da können Sie das Ganze schon vergessen.“

Wie um diese Einschätzung zu unterstreichen, bekundet CSU-Stadträtin Kathrin Fuchshuber wenig später, dass man ja keinesfalls dem Bau einer Stadtbahn zugestimmt habe, sondern lediglich einer Planung. Und als Wolbergs anlässlich der Vorstellung der Wettbewerbsergebnisse zur Gestaltung der künftigen Stadtbahn-Haltestelle in der Altstadt süffisant-bissig anmerkt, dass man bislang zwar noch nicht einmal sagen könne, ob es überhaupt eine Stadtbahn geben werde, aber zumindest schon wisse, wie die Haltestelle aussehen solle, gibt es kurz Beifall von der Zuschauerempore.

80.000 Euro hat sich die Stadt diesen Wettbewerb kosten lassen, bezahlt aus Fördermitteln des Freistaats zur Belebung der Innenstadt. Und der auf Umsetzungskosten von 1,5 Millionen Euro geschätzte Siegerentwurf soll irgendwann einmal am Dachauplatz entstehen oder am Schwanenplatz, wo sich ein nur unwesentlich günstigeres öffentliches Klo befindet. Sofern sie denn kommt, die Stadtbahn, deren Befürworter es in diesen Tagen nicht eben leicht haben.

Kritik an Kommunikation quer durch die Fraktionen

Immer wieder wird gefordert, die Kommunikation und den Informationsfluss zu verbessern. Mal lauter, mal leiser. Michael Achmann (Grüne) lobt zwar einerseits den Beteiligungsprozess, merkt aber auch an, dass man damit vielleicht etwas früher hätte beginnen sollen. Irmgard Freihoffer (Linke) fordert, besser auf die Bedenken von Anwohnern einzugehen.

Benedikt Suttner (ÖDP) mahnt an, dass man die Bürger stärker auf den Masterplan hinweisen müsse, der alle notwendigen Informationen liefern werde. Und Maria Simon (Grüne) fordert, die Informationen auf der Stadtbahn-Homepage auszubauen und noch stärker ins Gespräch mit den Regensburgern zu gehen (ein Kommentar zum Thema Stadtbahn).

Warten auf den Masterplan

Thomas Feig, Leiter des 2020 geschaffenen Amts für den Stadtbahnneubau, das mit seinen elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährliche Personalkosten von rund 750.000 Euro und Raummiete von rund 130.000 Euro verursacht, kann mangels Masterplan die aufgeworfenen Fragen nach den Kosten und der endgültigen Trassenführung schlicht nicht beantworten.

Die zugrundeliegende Studie des Wiener Büros komobile aus dem Jahr 2018, auf deren Basis mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber auch denkbar knapp, von einer Förderfähigkeit des Stadtbahn-Projekts ausgegangen wird, hält Feig zwar für „sehr gut“. Schließlich habe diese sehr viele Kosten eruiert und auch klar benannt, welche Kosten noch unklar seien.

Verlässliches könne man aber erst sagen, wenn die Ergebnisse der Masterplanung vorlägen. Und deshalb mache es auch keinen Sinn, die momentan noch auf der PR-Seite für das Stadtbahn-Projekt angegebenen Kosten von 246 Millionen Euro – Stand 2016 – fortzuschreiben. Das mache einerseits viel Arbeit und sei andererseits dennoch ein Blick in die Glaskugel.

Schließlich könne ja niemand vorhersehen, wie sich Inflation und Baupreise entwickeln würden, welcher Lärmschutz genau notwendig sei, was die Ertüchtigung von Brücken kosten werde, was der Betriebshof – und, und, und. Vor diesem Hintergrund bittet Feig denn auch die Stadträtinnen und Stadträte um „ein bisschen Geduld“ bis die Masterplanung vorliegt.

CSU schert weiter aus, Koalition schweigt

Kommuniziert wurde dafür bislang stets der Herbst 2023, doch auch das stellt CSU-Stadträtin Fuchshuber zur Disposition und fordert diesen Masterplan schon für das kommende Frühjahr. Je früher man Zahlen und Fakten habe, desto besser, so Fuchshuber. Schließlich wolle man nicht immer noch mehr Geld ausgeben für ein Projekt, dem man am Ende dann vielleicht gar nicht zustimme, das man am Ende dann vielleicht gar nicht bauen werde, macht sie die aktuelle CSU-Linie deutlich.

Vom Rest des Ausschusses wird das weitgehend kommentarlos zur Kenntnis genommen – insbesondere von den Koalitionspartnern gibt es dazu keine Wortmeldung. Damit, dass die CSU beim Thema Stadtbahn ihr eigenes Süppchen kocht und damit, genauer gesagt mit der Ablehnung derselben in den nächsten Kommunalwahlkampf gehen wird, scheint man sich beim Rest der Stadtregierung bereits abgefunden zu haben.

Leise Selbstkritik im Stadtbahnamt

Doch zwischenzeitlich gibt es, wenn auch leise, schon erste Selbstkritik im Stadtbahnneubauamt. Ja, bei der Homepage sei durchaus Überarbeitungsbedarf gegeben, räumt Amtschef Feig ein. Zu unübersichtlich, zu wenig Inhalte sind Punkte, die auch einzelne Stadträte monieren. „Dass wir mehr Inhalte transportieren müssen, da sind wir uns einig. Da müssen wir besser werden´“, so Feig, der zunehmend auch verwaltungsintern in der Kritik steht.

Tatsächliche Informationen liefert in der Sitzung dann aber Frank Steinwede, der für die Stadtbahn zuständige Projektleiter beim Stadtwerk. Er soll das künftige Design vorstellen. Doch dabei geht es nach seinen Worten um weit mehr als nur Äußerlichkeiten.

Zu Stoßzeiten, morgens zwischen sieben und acht, gibt es demnach derzeit 77 Busfahrten zwischen DEZ und Hauptbahnhof. Fahrten, die sich mit einer 45 Meter langen Stadtbahn, die im 2,5-Minuten-Takt verkehrt, auf die Zahl 23 reduzieren ließen. Und wenn immer davon die Rede sei, dass man doch lieber Elektrobusse, die Emils verwenden solle, um eine Anbindung zu gewährleisten, dann komme man auf 151 Fahrten pro Stunde. Eine Zahl angesichts derer man das schon jetzt vorhandene Platzproblem beim Busverkehr in der Altstadt noch verstärken werde.

Projektleiter contra Bürgermeisterin

Immer wieder muss sich Steinwede während seiner Erläuterungen der Unterbrechungen durch CSU-Bürgermeisterin Astrid Freudenstein erwehren, die die Sitzung leitet und den Projektleiter immer wieder darauf hinweist, dass er doch nun endlich zum Thema reden solle – schließlich gehe es hier um das Design der Stadtbahn.

Doch Steinwede kontert. Das Thema sei so für die Sitzung angemeldet worden und es gehöre auch zum Tagesordnungspunkt. Beim Design gehe es nämlich um mehr als nur Äußerlichkeiten. Es gehe um die Länge der Fahrzeuge, damit auch um Taktungen und Vergleiche zur bisherigen Situation, es gehe um deren Gewicht und um Zustiege und damit auch darum, wie Gleise und Bahnsteige gestaltet werden müssten. Irgendwann lässt Freudenstein es mit ihren Unterbrechungen gut sein.

Man müsse das Fahrzeug kennen, um die endgültige Planung bewerkstelligen zu können, fährt Steinwede fort. Als weiteren Grund, warum die Beteiligung in punkto Stadtbahn-Design zu einem so frühen Zeitpunkt erfolgt sei, nennt er die lange Beschaffungsdauer – sieben Jahre werden demnach ins Land gehen, bis die Stadtbahn ab Bestellung am Ende geliefert wird.

Netz soll erweitert werden

Neuigkeiten gibt es am Mittwoch schließlich auch in punkto Linienführung. Das bislang geplante Kernnetz von 14,5 Kilometer soll nach dem Vorschlag des Stadtbahnneubauamts nun noch erweitert werden – in Richtung des künftigen Betriebshofs südlich der A3. Ebenfalls angebunden werden soll das Jahnstadion, auch um die Attraktivität der dortigen Park & Ride-Parkplätze zu steigern. Und schließlich soll die Linie Richtung Universitätsklinikum erweitert werden.

Ebenfalls böte diese Erweiterung die Option zur Anbindung des Landkreises in Richtung Pentling, Neutraubling und Lappersdorf. Eine Option, die vom Landkreis zwar begrüßt wird, dessen bekundeter Willen zur Zusammenarbeit beim Thema Stadtbahn angesichts von Streitigkeiten zu Kostenbeteiligungen bei notwendigen Brückenerweiterungen im vergleichsweise niedrigen Bereich aber durchaus bezweifelt werden darf (unser Bericht dazu).

Stadtbahn-Gegner Wolbergs kritisiert Stadtbahn-Skeptiker von der CSU

In den Augen von Joachim Wolbergs ist diese Erweiterung „super-sinnvoll“. Dagegen könne man als Stadtbahn-Befürworter auf keinen Fall sein. Und als CSU-Stadträtin Fuchshuber auch hier Zweifel äußert, schließlich wisse man ja nicht, was das nun kosten werde, schreibt er deren Fraktion ins Stammbuch: „Ihr unterschreibt einfach irgendeinen Koalitionsvertrag und anschließend holen euch die Folgen ein, weil ihr es nicht durchdacht habt.“

Wolbergs selbst stimmt am Ende übrigens, im Gegensatz zu seinem Fraktionskollegen Florian Rottke, gegen sämtliche Beschlüsse, die am Mittwoch auf der Tagesordnung des Stadtbahnausschusses stehen. Schließlich sei er, das habe er oft genug gesagt, kein Freund der Stadtbahn.