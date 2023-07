Wegen Hochhaus-Antrag: Standpauke für den Störenfriedl

Einen Antrag von Stadtrat Jakob Friedl nutzt die Oberbürgermeisterin, um ihn vor versammelter Mannschaft abzuwatschen. Wieder einmal. Ein weitergehendes Rederecht wird ihm mit Stimme der OB verweigert.

Die Oberbürgermeisterin ist genervt. „Der Herr Friedl“ sei doch so geübt im Fragen stellen. Jede Woche kriege sie „mindestens fünf Fragen“ an die Verwaltung von ihm. Warum er denn da jetzt einen Antrag gestellt habe, anstatt „ganz einfach“ nur zu fragen, das sei „schon schwierig“. Dann hätte sich doch alles ganz schnell aufklären lassen, „sehr unkompliziert“ hätte es da Antworten gegeben, und es hätte diese ganze Sitzung und die von Friedl verursachte falsche Berichterstattung im Vorfeld auch gar nicht gebraucht, meint Gertrud Maltz-Schwarzfischer.

Wir befinden uns in einer Sitzung des Grundstücksausschusses. Und der Mann, den die OB gerade abwatscht, beileibe nicht zum ersten Mal, ist Stadtrat Jakob Friedl. Der hatte vor drei Wochen einen Antrag gestellt, um zu erfragen, in welchem Zustand sich das leerstehende Hochhaus auf der früheren Pionierskaserne im Stadtosten befindet.

Flankiert hatte er den mit aktuellen Fotos, die einen erheblichen Wasserschaden im obersten Stockwerk zeigen und anhand derer er die Vermutung äußerte, dass da wohl immer noch ein undichtes Dach vorhanden sei und man dagegen doch etwas unternehmen müsse.

Stadt wollte drei Wochen lang keine Fragen beantworten

Auch wir hatten darüber berichtet. Insbesondere über den Eindruck, dass da immer noch das Wasser eintreten würde. Und darüber, dass sich die Stadt Regensburg im Vorfeld weigerte, auch nur eine Frage zu unserer Redaktion beantworten. Wörtlich beschied die städtische Pressestelle unsere Fragen am 7. Juli mit:

„Da diese Anfrage des Stadtratsmitglieds Jakob Friedl am 25. Juli 2023 auf der Tagesordnung (öffentlich) des Grundstücksausschusses steht, kann die Stadt im Vorfeld dazu leider keine Stellung nehmen. Wir bitten um Verständnis.“

Auch eine längeres Telefonat, um zumindest die wesentlichen Punkte zu klären, brachte kein anderes Ergebnis. Da sage man nichts im Vorfeld. Sonst könne man sich ja die Sitzung sparen. Das habe man schon immer so gemacht. Und das bleibe auch so. Punkt.

Dabei wäre die Antwort recht einfach gewesen, wie sich nun, am 25. Juli, herausgestellt hat. Um es kurz zu machen: Was es gibt, ist ein „trockener Wasserschaden“, entstanden vor dem Kauf des Gebäudes. Seitdem wurde das Dach abgedichtet. Weitergehende Schäden sind der Stadt nicht bekannt. Also alles halb so wild. So stellt es die Oberbürgermeisterin in der Sitzung des Grundstücksausschusses dar.

Kein Rederecht für den Stören-Friedl

Einen Gutteil dieses einzigen öffentlichen Tagesordnungspunkts aber nutzt die OB, um „den Herrn Friedl“, der die Verwaltung regelmäßig mit Fragen bombardiert, also das tut, was die in der Gemeindeordnung vorgesehene Aufgabe eines Stadtrats ist, ordentlich abzuwatschen. Er stelle die Verwaltung in einem falschen Licht dar. Er mache die Stadt schlecht. Und überhaupt.

Damit es nicht allzu viele Widerworte gibt von diesem Friedl, hat ihm der Ausschuss mit der denkbar knappsten Mehrheit – einem Patt, das Ablehnung bedeutet – ein weitergehendes Rederecht verweigert. Das ging nur mit der Stimme der Oberbürgermeisterin. Friedl hat das Recht, seinen Antrag zu begründen. Und für ein Schlusswort. Mehr nicht.

Und hier gibt sich der Ribisl-Stadtrat durchaus einsichtig. Ja, es sei wahrscheinlich ein Fehler gewesen, mit dem Foto so schnell plakativ nach vorne zu preschen. Das tue ihm leid. Missverständliche Aussagen aus einer früheren Sitzung führt er als Hintergrund an, nicht ohne Unterbrechungen der OB.

OB wirft Friedl „Verfälschungen“ und „Verdrehungen“ vor

Die wirft ihm „Verfälschungen“ und „Verdrehungen“ vor. Kritisiert an einer Stelle nicht ganz zu Unrecht, dass das, was er jetzt sage mit dem Antrag doch gar nichts zu tun habe, mal dass vieles in dem Antrag gar nicht in diesen Ausschuss gehöre (in den der Antrag in ihrer Verantwortung verwiesen wurde und behandelt wird). Dass sie Friedl am Ende sein Schlusswort einfach abschneidet, scheint Maltz-Schwarzfischer nicht einmal aufzufallen. Vielleicht ist es ihr auch egal. Und als Friedl noch etwas sagen will, schließt die OB einfach die Sitzung.

Was aus dem früheren Divisionsstabsgebäude werden soll, das die Stadt 2020 vom Bund erworben hat, bleibt derweil nach wie vor unklar. Die OB verteidigt den Kauf, der dem Vernehmen nach mit knapp 1,5 Millionen zu Buche schlug, inklusive 5.000 Quadratmeter Grund.

Die Stadt habe sich vorgenommen, „jeden Quadratmeter“ der früheren Bundeswehrliegenschaften zu erwerben, den man kriegen könne – so auch das Hochhaus nebst Grundstück. Was man damit mache, nachdem sich die Pläne für einen weiteren Verwaltungsstandort zerschlagen haben, bleibe derweil noch Gegenstand von Untersuchungen.

Studenten-Teams machen Vorschläge zur Nutzung des Gebäudes

Dazu, inwieweit hier die Vorschläge von Architekturstudentinnen der TU München einfließen könnten, äußert sich die OB nicht konkret, wenngleich sie das ganze wohlwollend erwähnt. Neun Dreier-Teams haben sich das frühere Divisionsstabsgebäude und das benachbarte Pförtnerhäuschen im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit vorgenommen – buchstäblich vom Keller bis zum Dach.

Ein Museum im Bunker, ein alles überspannendes Zeltdach ganz oben, eine flexible Nutzung von der Kita und Café bis zu Beratungsstellen und medizinischen Angeboten für Geflüchtete und Bewohner des Stadtteils in den unteren Stockwerken sind nur drei Projekte, die in diesem Zusammenhang erarbeitet wurden. Die Nutzung des Pförtnerhäuschens als Begegnungsort – etwa für den wieder einmal heimatlosen Kunstverein Graz – ist ein weiteres. Kürzlich wurden sie auf der Zwischennutzungsfläche der Prinz-Leopold-Kaserne vorgestellt.

Eine Präsentation vor Ort, direkt beim Hochhaus, untersagte die Stadt.

Auch der Sozialamtschef war interessiert

Immerhin unter Anwesenheit von gut 50 Interessierten fand diese sechsstündige Veranstaltung statt, darunter auch führende Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Zum Beispiel Sozialamtschef Christoph Gailer, dessen Chefin, Sozialbürgermeisterin Astrid Freudenstein, über eine Nutzung als Flexi-Haus für Obdachlose nachdenkt.

Bemerkenswert bei diesen Arbeiten, die am Lehrstuhl von Professor Niklas Fanelsa erarbeitet wurden: Der zentrale Schwerpunkt liegt auf der Nutzung von Bestandsgebäuden und deren möglichst ressourcenschonender Ertüchtigung mit vorhandenen Materialien bzw. Unternehmen und Lieferanten aus der Nähe. Jedes Projekt wird untermauert mit einer CO2-Bilanz, möglichen Partnern in der Nähe, zum Teil gibt es kleinere Gutachten zur Umsetzbarkeit oder Muster für Nutzungsverträge.

„Zirkuläre Pioniere“ nennen sich die Studentinnen und Studenten, die aus ganz Europa stammen. Man wolle den vorhanden Bedarf mit vorhandenem Leerstand zusammenbringen, lautet ein Ziel.

Fragen nur mit Augenmaß

Friedl regt bei der Sitzung des Grundstücksausschusses an, die Ergebnisse der Arbeiten über die Stadt einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auch, dass die Stadträtinnen doch das Gebäude mal besichtigen sollten, um ihre Entscheidungen auf einer anderen, einer besseren Basis zu treffen, schlägt er vor.

Doch auch das, so bekommt Friedl von der OB zu hören, habe nichts mit seinem Antrag zu tun, das gehöre nicht in den Ausschuss und sei außerdem wieder eine Unverschämtheit gegenüber der Verwaltung, der er damit unterstelle, dass sie nicht ausreichend informieren würde. Dabei würden die Stadträte ja hier bestens mit allem versorgt, was sie wissen müssten. Und wenn nicht, dann können sie ja einfach fragen. Wenn es schön höflich ist und nicht zu sehr nervt…