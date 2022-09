Arcaden-Center contra Altstadt: Verwaltung sieht „Besorgnis erregende“ Entwicklung

Das Amt für Stadtentwicklung sorgt sich zunehmend um den Einzelhandel in der Altstadt. Das geht aus einem Bericht an den Stadtrat hervor. Hintergrund sind verschiedene Geschäftsansiedlungen in den Arcaden.

Es liest sich wie ein schlechter Witz. Das Beratungsunternehmen bulwiengiesa kommt im Auftrag der Regensburg Arcaden (genauer gesagt: der CGI Grundstück GmbH & Co. Regensburg Arcaden KG) zu dem Ergebnis, dass der Umzug des Textilhändlers Zara vom Neupfarrplatz in die Regensburg Arcaden für den Einzelhandel in der Regensburger Altstadt verträglich und insgesamt eine sinnvolle Ergänzung sein wird.

Gutachten fällt ganz im Sinne des Auftraggebers aus

Ebenfalls als verträglich für die Altstadt stufen die von den Arcaden beauftragten Berater die Vergrößerung von H&M in den Arcaden auf 2.200 Quadratmeter (plus 800 Quadratmeter) ein. Und wenig überraschend analysiert bulwiengiesa im Auftrag der Arcaden auch, dass die geplante Ansiedlung der Billig-Textiler Pull & Bear und Bershka (zum Zara-Konzern Inditex gehörig) in den Arcaden gleichfalls keine schädlichen Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Altstadt haben wird.

Überhaupt würden die Arcaden mit zahlreichen positiven Synergieeffekten für die Altstadt einhergehen, während sich für das Einkaufscenter „kaum Synergien“ ergeben würden, resümiert bulwiengiesa über seine Auftraggeber. Diese Ansicht allerdings vertreten „eines der größten unabhängigen Beratungs- und Analyseunternehmen“ (bulwiengiesa über bulwiengiesa) allerdings vergleichsweise exklusiv.

„Faszination Altstadt“ mit später Erkenntnis

Wie aus dem Sachstandsbericht des Amts für Stadtentwicklung hervorgeht, der am Dienstag im Planungsausschuss des Regensburger Stadtrats vorgelegt wurde (hier geht es zu der Vorlage), sieht man dort die derzeitige Entwicklung als „Besorgnis erregend“ an. Und auch Ingo Saar, städtisch subventionierter Geschäftsführer des Vereins „Faszination Altstadt“, wird in der Vorlage mit ernsten Befürchtungen zitiert.

Die Vorgängerorganisation dieses Vereins, die „Aktionsgemeinschaft Altstadt“, hatte übrigens den Bau der Arcaden überhaupt erst möglich gemacht, als sie im Jahr 2000 den von Zuckerbrot und Peitsche flankierten Überredungskünsten des damaligen Oberbürgermeisters und Arcaden-Lobbyisten Hans Schaidinger nachgab, die bereits ausreichend gesammelten Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen deren Bau einstampfte und sich zu einer „Pressure Group“ pro Arcaden umfunktionieren ließ (ein Hintergrundbericht dazu vom Februar).

Einfangen ließ sich der Verein mit einem Vertragswerk, das zum Teil nie umgesetzt wurde, dessen Zusage einer kostenlosen Parkstunde man kürzlich aufgab (wohl im Gegenzug für zusätzliche Fördergelder) und dessen tatsächlich im Rahmen des Bebauungsplans für die Arcaden fixierten Festlegungen, folgt man der aktuellen Verwaltungsvorlage, das Papier nicht wert zu sein scheinen, auf das sie geschrieben wurden.

Arcaden: Folgenlose Verstöße gegen städtebaulichen Vertrag

Wie das Amt für Stadtentwicklung feststellt, werde von den Arcaden zwar der „Rahmen des Bebauungsplans im Wesentlichen eingehalten“, es sei aber „festzustellen, dass hinsichtlich der Flächenaufteilung der Verkaufsflächengrößen (in den Arcaden, Anm. d. Red.) zunehmend vom städtebaulichen Vertrag abgewichen“ wird.

So werden die dort fixierten Grenzen für größere Geschäfte – jenseits der 250 Quadratmeter – um mittlerweile rund zehn Prozent überschritten. Kleine Geschäfte werden zunehmend weniger.

Mit dem Umzug von Zara, der Ansiedlung der beiden neuen Geschäfte und der Vergrößerung von H&M steigt der Anteil von Textilern in den Arcaden zudem auf 60 Prozent. Und dass das Versprechen Schaidingers an die Faszination bzw. Aktionsgemeinschaft Altstadt, demzufolge sich in den Arcaden lediglich 20 Prozent „altstadtelevantes Sortiment“ finden sollte, keinerlei Rolle spielt, kann man daran ablesen, dass es in der Verwaltungsvorlage überhaupt nicht erwähnt wird. Es waren Zusagen ohne Wert.

„Schädigende“ Auswirkungen für den Standort Altstadt?

Für den Einzelhandel in der Altstadt bedeutet der Umzug von Zara in die Arcaden gemäß den Prognosen der von den Arcaden beauftragten Gutachten ein Umsatzminus von 8,9 Millionen Euro im Bereich Bekleidung/Textil – 8,3 Prozent. Ein Wert, der just knapp unter der Grenze von zehn Prozent liegt, ab der „zahlreiche Gutachten und gerichtliche Urteile“, wie es in der Vorlage heißt, „wesentliche“ oder gar „schädigende“ Auswirkungen für den Standort sehen.

Konkret formuliert: „dauerhafte Frequenz- und Umsatzverluste, welche in irreversible Betriebsaufgaben, Leerstandsbildung, Angebot- und Funktionseinschränkungen münden“. Lägen Vorschädigungen eines zentralen Versorgungsbereichs vor, könne diese Schwelle auch unter zehn Prozent liegen, warnt das Amt für Stadtentwicklung.

Arcaden-Gutachter sehen keine Probleme

Das von den Arcaden beauftragte Gutachterunternehmen teilt solche Befürchtungen nicht. Weder den Umzug von Zara, noch die Vergrößerung von H&M und auch nicht die Neuansiedlung von Pull & Bear und Bershka würden ernsthafte Gefahren für den Einzelhandelsstandort Altstadt bergen, so das Fazit von bulwiengiesa.

Selbst dann bleibe die Altstadt „der dominierende Angebotsstandort in der Innenstadt für den zentrenrelevanten Sortimentsbereich Bekleidung mit einem Umsatzvolumen von 99,2 Mio. Euro gegenüber 60,2 Mio. Euro in den Regensburg Arcaden“. Insgesamt werde mit dem Vorhaben die oberzentrale Versorgungsfunktion Regensburgs gestärkt und ausgebaut. „Aus gutachterlicher Sicht ist daher die Ansiedlung der beiden Konzepte in den Regensburg Arcaden sinnvoll und unter den vorliegenden Umständen zu empfehlen.“

Angst um Altstadt-H&M

Beim Amt für Stadtentwicklung, wo erst kürzlich mit Anton Sedlmeier dessen langjähriger Leiter Schaidinger-Weggefährte in Pension gegangen ist und durch Dr. Volker Höcht abgelöst wurde, mag man so viel Optimismus nicht vorbehaltlos teilen.

Einerseits rechnet man dort damit, dass im bisherigen Zara-Standort am Neupfarrplatz mit einem längeren Leerstand zu rechnen sei – ganz im Gegensatz zu den Arcaden-Gutachtern übrigens. Und: „Eine Nachbelegung könnte weiterhin mit einem Verlust an Verkaufsflächen einhergehen, da meist nur noch die Erdgeschosszone von den Einzelhandelsunternehmen belegt wird.“

Zum anderen befürchtet man, dass angesichts der Vergrößerung von H&M in den Arcaden, vor allem aber wegen der generellen Umstrukturierung bei dem schwedischen Moderiesen, der derzeit (ähnlich wie der Zara-Konzern Inditex) seine Filialstruktur „optimiert“ und wegen der hohen Ladenmieten in der Altstadt der momentane Standort in der Königsstraße „das Nachsehen gegenüber den Shoppingcentern haben könnte“.

Verwaltung: Besorgt, aber hilflos

Vor diesem Hintergrund teile man die Befürchtung von „Faszination Altstadt“-Geschäftsführer Ingo Saar, derzufolge die Umsatzverschiebung von 8,3 Prozent zu Lasten der Altstadt „bedenklich“ sei, da man sich erst am Anfang eines immer härteren Wettbewerbs befinde. „Ein Wettbewerb, bei dem Einkaufszentren durch Quersubventionierung jedem gewünschten Mieter den roten Teppich ausrollen können. Auf dieses Instrument kann ein einzelner Vermieter in der Altstadt nicht zurückgreifen.“

Man sehe aber „derzeit keine Möglichkeit, korrigierend einzugreifen“, so die Stadtverwaltung. Die Ansiedlungen seien „formal als noch vertretbar einzuschätzen“, so die Formulierung. Die daraus sprechende Hilflosigkeit liegt, darauf lassen die weiteren Ausführungen in der Vorlage schließen, insbesondere an den schwammigen und wenig verbindlichen Festlegungen im städtebaulichen Vertrag mit den Arcaden.

Im Fall von Zara kommt hinzu, dass der Inditex-Konzern keine Alternative bot – entweder Arcaden oder weg aus Regensburg, habe die Ansage des Expansionsleiters gegenüber der Stadt gelautet.

Vorgeschriebenes Gutachten mit vorhersehbarem Ergebnis

Zum anderen sind der Verwaltung aber auch die Hände gebunden wegen des Gutachtens, das die CGI Grundstück GmbH & Co. Regensburg Arcaden KG zwar gemäß dem städtischen Einzelhandels- und Zentrenkonzept vorlegen musste, das aber nunmal ganz im Sinne des Auftraggebers zu dem Ergebnis kommt, dass das alles für die Altstadt gar nicht so schlimm sei.

Den grundsätzlichen Fehler scheint man ohnehin Anfang der 2000er gemacht zu haben, als unter Ägide Schaidingers die Arcaden angesiedelt wurden, die seitdem, auch dazu gab es in der Vergangenheit Untersuchungen, wie eine Art Stadtmauer für den Einzelhandel in der Altstadt fungieren.